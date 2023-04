NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

20,61 USD -3,24% (04.04.2023, 22:00)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA, und produziert und vertreibt leistungsstarke Lithiumverbindungen, die hauptsächlich in Lithiumbatterien, Spezialpolymeren und chemischen Syntheseanwendungen eingesetzt werden. (05.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Charlotte (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von Analyst Matthew DeYoe von BofA Securities:Matthew DeYoe, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) von "neutral" auf "buy" hoch.Die Lithiumkarbonatpreise in China seien weiterhin rückläufig, was für die Produzenten ein Ertragsrisiko darstelle, so Matthew DeYoe in einer Research-Note an die Investoren. BofA sei jedoch der Ansicht, dass die "konservative" Preisstrategie von Livent zu einem bescheideneren Gewinnwachstumsprofil im Vergleich zu seinen "aggressiven" Konkurrenten geführt habe. Dies bedeute, dass die Schätzungsrevisionen des Unternehmens bei fallenden Preisen bescheidener ausfallen würden, so BofA. Das Unternehmen sehe eine attraktive Bewertung auf dem aktuellen Kursniveau.Matthew DeYoe, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von Livent von "neutral" auf "buy" herauf. Das Kursziel werde von 29 auf 27 USD gesenkt. (Analyse vom 05.04.2023)Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:19,54 EUR +3,85% (05.04.2023, 13:16)