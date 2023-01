Aktien der Livent Corp befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (11.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld steche am Mittwoch die Aktie des Lithiumproduzenten Livent heraus. Grund: Die Bank of America habe ihr Rating für den "Aktionär"-Depotwert um zwei Stufen angehoben und das Kursziel leicht erhöht. Außerdem habe das Analysehaus Cowen sein Kursziel bestätigt. Aus technischer Sicht seien weitere 20 Prozent möglich.Die Analysten der Bank of America würden die Livent-Aktie jetzt zum Kauf empfehlen, nachdem sie bislang als "underperformer" eingestuft gewesen sei. Das Kursziel laute auf 27 (vorher: 26) Dollar und impliziere ein Potenzial von 19 Prozent.Deutlich bullisher sei Cowen-Analyst David Deckelbaum, der den fairen Wert bei 35 Dollar sehe. Er stufe die Aktie mit "outperform" ein.Aus technischer Sicht habe sich die 20-Dollar-Marke letztendlich als tragfähiger Boden herauskristallisiert. Lege man jetzt das 50%-Fibonacci-Retracement an die jüngste Abwärtswelle an, komme man auf ein Kursziel von rund 27 Dollar. Das decke sich mit dem Kursziel von der Bank of America.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: