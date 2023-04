NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

22,77 USD +0,57% (18.04.2023, 22:00)



ISIN Livent-Aktie:

US53814L1089



WKN Livent-Aktie:

A2N464



Ticker-Symbol Livent-Aktie:

8LV



NYSE-Symbol Livent-Aktie:

LTHM



Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA, und produziert und vertreibt leistungsstarke Lithiumverbindungen, die hauptsächlich in Lithiumbatterien, Spezialpolymeren und chemischen Syntheseanwendungen eingesetzt werden. (18.04.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) unter die Lupe.Der Lithium-Markt sei sehr klein und die Preisentwicklung sehr volatil. Das ändere aber nichts an den starken Perspektiven für die Lithium-Hersteller wie Livent, denn die langfristigen Verträge mit den Batterieherstellern lägen auf den ganz anderen Niveaus als der aktuelle Lithiumpreis. Solange der Preis bei mehr als 20.000 USD je Tonne liege, sei für Livent alles in Ordnung. Die Aktie habe sich derweil von ihren Tifefständen wieder etwas erholen können, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 18.04.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:20,75 EUR +0,19% (18.04.2023, 22:26)