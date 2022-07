NYSE-Aktienkurs Livent-Aktie:

Kurzprofil Livent Corporation:



Die Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) ist ein Lithium-Unternehmen mit Sitz in Philadelphia, USA. Die Livent-Aktie wird an den Börsen Frankfurt, München, Stuttgart, Berlin, New York, NYSE MKT, Bats, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. (06.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Livent-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Livent Corporation (ISIN: US53814L1089, WKN: A2N464, Ticker-Symbol: 8LV, NYSE-Symbol: LTHM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Lithium-Aktien seien zuletzt unter Druck. Grund dafür sei offensichtlich eine Studie von Goldman Sachs, in der man sage, dass die Zukunftsaussichten nicht so rosig seien und dass es zu einem Überangebot kommen werde. Branchenweit gebe es aber eine ganz andere Auffassung der Entwicklung. Experten würden die Meinung von Goldman Sachs für sehr unzutreffend halten. Nichtsdestotrotz habe es Eindruck in einem Markt hinterlassen, der ohnehin extrem nervös gewesen sei. Laut den Experten von "Der Aktionär" kann man bei der Livent-Aktie absolut zugreifen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.07.2022)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Livent-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Livent-Aktie:20,80 EUR -1,70% (06.07.2022, 16:47)