Die Wahrscheinlichkeit eines Unentschiedens steigt, wenn zusätzliche Zeit involviert ist

Stellen Sie sicher, dass die implizite Wahrscheinlichkeit der Quote zum Zeitpunkt Ihrer Wette über 50 % oder weniger als 2,0 (+100) beträgt.

Wetten auf Spiele, bei denen es eine rote Karte gibt



Eine rote Karte im Fußball zu kassieren, ist wahrscheinlich das Schlimmste, was einem Team während eines Spiels passieren kann.



Der Spieler, der die rote Karte erhalten hat, wird automatisch aus dem Spiel ausgeschlossen und das Team des Spielers bleibt für den Rest des Spiels unterbesetzt.



Sie haben recht, wenn Sie davon ausgehen, dass die Rote Karte die Seite schwächen wird, die sie kassiert hat. Aber je nach Punktzahl können Sie das Beste aus live Wetten herausholen.



Das Spielen ohne einen Spieler verringert definitiv die Wahrscheinlichkeit, dass diese Mannschaft ein Tor erzielt.



Wenn das Spiel zum Zeitpunkt der roten Karte unentschieden steht oder das unterbesetzte Team gewinnt, ist dies außerdem eine Gelegenheit, auf Unter zu wetten, da das Team, dem ein Spieler fehlt, wahrscheinlich versuchen wird, die Torlinie zu schützen, indem es sein Tor verteidigt mit den restlichen 10 Spielern auf dem Feld.



Dies wiederum schafft eine Situation, in der es für die Mannschaft mit einem zusätzlichen Spieler schwierig ist, ein Tor zu erzielen.



Verwenden von live Wetten, um von Mustern zu profitieren



Wenn Sie am Ende jeder Woche die Ergebniszeilen und Statistiken nach dem Spiel für eine bestimmte Liga oder Division überprüfen, werden Sie anfangen, einige ähnliche Muster zu erkennen, die regelmäßig auftreten.



Zum Beispiel endet durchschnittlich eines der 9 Spiele, die jede Woche in der Türkischen Süper Lig gespielt werden, 0:0.



Die Chance für Sie, dieses einzelne Spiel zu Beginn der Woche zu erraten, ist sehr unwahrscheinlich. Sobald die Spiele jedoch beginnen, steigen Ihre Chancen.



Teams in niedrigeren nationalen Ligen, insbesondere in Europa, spielen alle ihre wöchentlichen Spiele zur gleichen Zeit, da sie nicht im Fernsehen übertragen werden.



Dies schafft eine unschätzbare Gelegenheit für Sie, aus den Mustern Kapital zu schlagen, die Sie in der Vergangenheit bemerkt haben. (14.03.2023/ac/a/m)



