Kein Wunder also, dass sich Unternehmen mit erstklassigen Lithiumprojekten und einem erfahrenen Management großer Beliebtheit erfreuen würden. Genau das treffe auf einen Lithiumexplorer zu, der erst seit Ende Juni börsennotiert sei und seinen Aktionären schon viel Freude bereitet habe. Die Leser des "maydornreport" seien hier seit Anfang dabei und würden sich mittlerweile schon über ein Plus von gut 140 Prozent im Vergleich zur ersten Empfehlung freuen.



Die Aktie sei auch eine der fünf Aktien der Sonderstudie "Jahrhundertchance Neue Energie - diese 5 Aktien muss man jetzt haben". Seit der Veröffentlichung der Studie vor drei Wochen sei die Lithium-Aktie um über 40 Prozent gestiegen, was vor dem Hintergrund der alles andere als einfachen Börsenphase wirklich bemerkenswert sei.



Aber auch nach diesen Kurssteigerungen sei das Potenzial der Aktie noch immer erheblich. Um das 5-Jahres-Kursziel zu erreichen müsste die Aktie vom aktuellen Niveau aus um 638 Prozent zulegen. Aber auch kurzfristig sei eine Fortsetzung der Kursdynamik zu erwarten. Denn noch im Oktober sei mit einer bahnbrechenden News zu rechnen, die eine Neubewertung erforderlich machen werde.



Die Lithium-Aktie sei wie gesagt eine der fünf Aktien in der "maydornreport"-Sonderstudie "Jahrhundertchance Neue Energie - diese 5 Aktien muss man jetzt haben". (05.10.2022/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Rekordjagd bei Lithium ist noch lange nicht zu Ende, so Alfred Maydorn von "Der Aktionär".Während viele Rohstoffe in den zurückliegenden Wochen zum Teil massiv unter Druck geraten seien, klettere der Lithiumpreis von einem Hoch zum nächsten. Aktuell koste eine Tonne Lithium auf dem chinesischen Spotmarkt 510.500 Yuan, was umgerechnet 71.700 Dollar entspreche.