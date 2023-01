Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (16.01.2023/ac/a/a)



Montreal (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von National Bank Financial:Lola Aganga, Analystin von National Bank Financial, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC).Die Analystin habe das Kursziel gesenkt, um die revidierten Rohstoffpreisannahmen widerzuspiegeln. Sie habe aber gesagt, dass Lithium America ein Top-Pick bleibe als voll finanzierter, kurzfristig produzierender Lithiumproduzent, der den größten neuen Solenbetrieb der letzten zehn Jahre vorantreibe und in der Lage sei, in der ersten Hälfte des Jahres 2023 mit der Produktion zu beginnen.Lola Aganga, Analystin von National Bank Financial, bestätigt ihr "outperform"-Rating für die Lithium Americas-Aktie. Das Kursziel werde von 42,50 auf 38,50 USD reduziert. (Analyse vom 16.01.2023)