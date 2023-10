Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (05.10.2023/ac/a/a)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 20 USD auf.Nach Ansicht der Analysten sei Lithium Americas auf dem besten Weg, der neueste Lithium-Großkonzern der Welt zu werden, da das Unternehmen den Bau seines Vorzeigeprojekts Thacker Pass in den Vereinigten Staaten vorantreibe. Nach Ansicht der Analysten biete die Aktie den Anlegern ein Engagement in der größten Lithiumressource in den USA und werde von einem erfahrenen Managementteam mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Lithiumprojekten bis zur ersten Produktion geführt.Die Analysten der Scotiabank stufen die Lithium Americas-Aktie mit "outperform" ein. (Analyse vom 05.10.2023)Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: