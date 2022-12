Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (29.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) unter die Lupe.Der Boom bei Elektrofahrzeugen habe einen Run auf Lithium entfacht und die Preise durch die Decke gehen lassen. Zuletzt habe sich die Lage etwas abgekühlt. Wang Pingwei, Chairman des chinesischen Lieferanten Sinomine Resource Group, erwarte weitere Preisrückgänge für das Batteriematerial im kommenden Jahr.Die Abkühlung werde sich fortsetzen, da ein größeres Angebot entstehe, das die abnorm hohen Margen der Lithiumproduzenten schmälere, zitiere die Nachrichtenagentur Bloomberg den Manager. "Wir glauben, dass sich der allmähliche Abwärtstrend bei Lithium im nächsten Jahr fortsetzen wird", meine Wang, der einen weiteren Rückgang von einem Viertel vom derzeitigen Niveau aus prognostiziere.Die Preise würden nicht in den Keller fallen, da der Markt weiterhin angespannt sei, so Wang, dessen Unternehmen Minen in Simbabwe und Kanada betreibe, schreibe Bloomberg. Wang habe demnach gesagt, dass er einen Rückgang der Lithiumcarbonatpreise auf etwa 400.000 Yuan (53.997 Euro) pro Tonne im Jahr 2023 erwarte.Anleger, die das Risiko im Lithium-Sektor daher auf mehrere Schultern verteilen wollen, setzen auf den Best of Lithium-Index, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.12.2022)