Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

15,11 EUR -1,24% (03.10.2023)



TSE-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

22,19 CAD +1,14% (03.10.2023)



ISIN Lithium Americas-Aktie:

CA53680Q2071



WKN Lithium Americas-Aktie:

A2H65X



TSE-Ticker-Symbol Lithium Americas-Aktie:

LAC



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (05.10.2023/ac/a/a)



Die Analysten von Stifel nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage der Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) mit "buy" auf.Die Ausgliederung des Nordamerika-Geschäfts von Lithium Americas konzentriere sich auf die Entwicklung des Thacker Pass Projekts in Nevada, das das Potenzial habe, bis 2030 eine Kapazität von 80 ktpa Lithiumkarbonat-Äquivalent (LCE) zu erreichen, so die Analysten. Das "neue LAC" biete Anlegern "ein Lithium-Vehikel made in America", das in der Lage sei, den aufstrebenden Knotenpunkt für die Versorgung mit Elektrofahrzeugen mit Rohstoffen aus dem eigenen Land zu versorgen.Die Analysten von Stifel haben die Lithium Americas-Aktie mit dem Votum "buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 15,00 USD. (Analyse vom 05.10.2023)