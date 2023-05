Börsenplätze Lithium Americas-Aktie:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) unter die Lupe.Zuletzt sei es bei den Lithium-Aktien wieder bergauf gegangen. Sowohl der Zusammenschluss von Livent und Allkem zum drittgrößten Lithium-Produzenten der Welt als auch steigende Rohstoffpreise hätten die Trendwende eingeläutet. Bei Lithium Americas habe es interessante Nachrichten gegeben.Zunächst habe das Unternehmen am Dienstag durchaus überzeugende Unternehmenszahlen vorgelegt. Der Nettoverlust für das erste Quartal habe sich auf 6,4 Mio. USD oder 0,04 USD je Aktie verglichen mit einem Verlust von 46,1 Mio. USD und 0,35 USD pro Aktie im Vorjahresquartal belaufen. Die Börse habe das Zahlenwerk honoriert, die Aktie habe den Handel in den USA mit einem Plus von etwas mehr als 2% beendet.Zudem habe das Unternehmen mitgeteilt, dass der Vorstand die Trennung der nordamerikanischen und argentinischen Einheiten in zwei unabhängige Aktiengesellschaften genehmigt habe. Die Aktionäre würden auf der Jahreshauptversammlung am 31. Juli darüber abstimmen können. Diese Aufspaltung sei auf die angespannten Beziehungen zwischen den USA und China zurückzuführen. Um die Thacker Pass-Mine in Nevada zu bauen, müsse Lithium Americas zudem die Beziehung zum chinesischen Lithium-Player Ganfeng Lithium beenden, so der CEO John Kanellitsas.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link