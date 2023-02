Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

23,26 EUR +3,49% (02.02.2023, 15:18)



TSE-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

32,81 CAD -1,94% (02.02.2023, 22:22)



ISIN Lithium Americas-Aktie:

CA53680Q2071



WKN Lithium Americas-Aktie:

A2H65X



TSE-Ticker-Symbol Lithium Americas-Aktie:

LAC



Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (02.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) unter die Lupe.So richtig rund gehe es gerade in der Lithiumbranche. Das 650 Mio. USD schwere Investment des US-Autobauers General Motors (GM) in Lithium Americas sei ein echter Gamechanger, der vieles verändern werde. GM sei v.a. am Thacker-Pass-Projekt des kanadischen Unternehmens im US-Bundesstaat Nevada interessiert. Der Autohersteller wolle sich mit diesem Deal Lithium-Lieferungen aus den USA für seine US-Werke sichern, so Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 02.02.2023)Das vollständige Interview mit Alfred Maydorn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: