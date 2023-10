Tradegate-Aktienkurs Lithium Americas-Aktie:

Kurzprofil Lithium Americas Corp.:



Lithium Americas Corp. (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE: LAC) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Lithium-Projekten (Cauchari-Olaroz-Projekt in Argentinien und das Lithium Nevada-Projekt). Über die 100%-Tochter RheoMinerals bietet Lithium Americas Spezialadditive für Bohrungen an. (18.10.2023/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Lithium Americas-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Lithium Americas-Aktie (ISIN: CA53680Q2071, WKN: A2H65X, TSE-Symbol: LAC) von "buy" auf "hold" herab und senken das Kursziel von 25,00 USD auf 7,00 USD.Die Analysten sähen die Aktie nach der Abspaltung als "hoch bewertet" an. Das Thacker Pass Projekt sei ein reines US-Lithiumprojekt in Nevada, das von General Motors und dem Energieministerium unterstützt werde. Die Analysten seien jedoch der Ansicht, dass das Ausführungsrisiko im Zusammenhang mit der Erschließung einer Anlage in einem frühen Stadium erhöht sei. Im Vergleich zu den Erwartungen des Managements sei der Zeitplan für den Vermögenswert eher moderat. Lithium sei im Moment auf einer Risiko-Ertrags-Basis hoch bewertet.Die Analysten der Deutschen Bank stufen die Lithium Americas-Aktie von "buy" auf "hold" herunter. (Analyse vom 18.10.2023)Börsenplätze Lithium Americas-Aktie: