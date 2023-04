Kurzum, der Lithiumbranche gehe es unverändert gut. Hinzu komme, dass sich die Hoffnung der Leerverkäufer auf eine schwache Entwicklung der Elektroauto-Verkaufszahlen nicht erfüllt. Die gerade vorgelegten Verkaufszahlen aus China, dem mit Abstand größten Markt für Elektroautos, würden für März einen Zuwachs von 35% im Vergleich zum Vorjahr zeigen. Damit sei der Elektroauto-Markt nach einem leichten Rückgang im Januar den zweiten Monat in Folge kräftig gewachsen.



Aktien würden anspringen



Die Leerverkäufer würden beginnen, sich aus dem Lithiummarkt zurückzuziehen. Gleichzeitig würden Schnäppchenjäger bei den zum Teil sehr günstig gewordenen Lithiumaktien zugreifen. Die Folge seien stark steigende Kurse. So sei etwa am Dienstag die Aktie von American Lithium (ISIN: CA0272592092, WKN: A2DWUX, Ticker-Symbol: 5LA1, TSX Venture-Symbol: LI, NASDAQ-Symbol: AMLI) in New York um 9% in die Höhe geschnellt. Standard Lithium (ISIN: CA8536061010, WKN: A2DJQP, Ticker-Symbol: S5L, TSX Venture-Symbol: SLI) sei um fast 6% gestiegen.



Li-FT Power mit gewaltigen Fortschritten



Beide Aktien seien auf dem noch immer sehr niedrigen Niveau weiter kaufenswert, zumal in Kürze mit Neuigkeiten zu rechnen sei. Besonders interessant sei jedoch die Aktie des Lithium-Explorers Li-FT Power (ISIN: CA53000A1066, WKN: A3DQFE, Ticker-Symbol: WS0, CNSX-Symbol: LIFT), denn hier seien in naher Zukunft nicht nur die ersten Ergebnisse der vor zwei Wochen gestarteten Probebohrungen zu erwarten, sondern es sei auch mit der ersten Analystenempfehlung zu rechnen - und die dürfte mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Kaufempfehlung werden.

Zweistellige Kurse



Die Aktie von Li-FT Power sei derzeit für nur etwas über 5 Euro zu haben, nachdem sie Ende 2022 zeitweise auf deutlich über 10 Euro gestiegen sei. Sei der damalige Anstieg vielleicht etwas zu früh gekommen, wären zweistellige Kurse mittlerweile mehr als gerechtfertigt, zumal sich Li-FT zwischenzeitlich 35 Mio. USD an frischem Kapital besorgt habe und damit in der Lage sei, seine Explorationsaktivitäten schnell und effektiv voranzutreiben. (12.04.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Es ist ganz einfach: Man suche sich Aktien aus einem überhitzten Markt aus und spekuliert auf fallende Kurse, so Alfred Maydorn in der aktuellen Ausgabe von "Maydorns Meinung".Genau das hätten viele Hedgefonds und Spekulanten in den vergangenen Wochen und Monaten im Lithiumsektor getan. Die Folge seien enorm hohe Leerverkaufsquoten bei vielen Lithium-Aktien. In Australien etwa kämen mittlerweile drei der zehn meistleerverkauften Aktien aus dem Lithiumsektor.Lithiumpreis: Freier Fall gestopptDie Wette auf fallende Lithiumpreise und -aktien sei aufgegangen. Der Lithiumpreis auf dem chinesischen Spotmarkt habe sich von knapp 600.000 Yuan pro Tonne im November 2022 auf aktuell nur noch 212.500 Yuan nahezu gedrittelt. Aber zuletzt hätten sich die Preise stabilisiert und die umgerechnet knapp 31.000 USD pro Tonne Lithium seien noch immer mehr als genug, um Margen von deutlich über 100% einzufahren.Die Lithiumfirmen würden den Preisverfall ohnehin sehr gelassen entgegensehen, denn sie würden weiterhin eine rasant wachsende Nachfrage und auch zunehmendes Investitionsinteresse erleben. Erst gestern habe General Motors (GM) (ISIN: US37045V1008, WKN: A1C9CM, Ticker-Symbol: 8GM, NYSE-Symbol: GM) 50 Mio. USD in die nicht börsennotierte Lithiumfirma EnergyX investiert, die neue Lithium-Extraktionsverfahren entwickele.