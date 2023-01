Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung auf dem Kryptowährungsmarkt verbesserte sich in der ersten Sitzung des neuen Jahres, so die Experten von XTB.Aus technischer Sicht habe der Litecoin-Preis seine Talfahrt in der zweiten Dezemberhälfte gestoppt, und die Aufwärtsbewegung habe sich während der heutigen Sitzung beschleunigt. Im 4-Stundenchart habe der Preis heute die obere Grenze des lokalen Abwärtstrendkanals angegriffen, wobei die Verkäufer um dieses Niveau herum aktiver würden. Sollte es zu einem stärkeren Pullback kommen, sollte die Marke von 71,55 Dollar als wichtige Unterstützung angesehen werden. Dieses Niveau werde durch die untere Begrenzung der 1:1-Struktur und frühere Kursreaktionen markiert. Gelinge es den Käufern hingegen, das jüngste Momentum aufrechtzuerhalten, dann könnten die nächsten Widerstände bei 79,43 Dollar und 82,93 Dollar liegen. (02.01.2023/ac/a/m)