- Die On-Chain-Daten würden zeigen, dass die Zahl der Litecoin-Wallet-Adressen steige, während der Preis der Kryptowährung steige. Am 4. Dezember habe die Litecoin Foundation gemeldet, dass die Zahl der LTC-Wallets seit Jahresbeginn von 117 Millionen auf heute 162 Millionen gestiegen sei und weiter zunehme.



Am 1. Dezember 2022 habe sich Litecoin als "die am schnellsten wachsende Kryptowährungszahlungsmethode der Welt" bezeichnet. Am 30. November habe der US-Transferriese Money Gram den Handel mit drei Kryptowährungen auf seiner mobilen App, unter anderem mit Litecoin ermöglicht. Litecoin sei im November auch in Google Cloud und Block Bank integriert worden.



Litecoin sei die zweitälteste Kryptowährung. Sie sei 2011 vom ehemaligen Google-Ingenieur Charlie Lee auf der Grundlage des Open-Source-Codes von Bitcoin entwickelt worden. Die Entwickler würden das Projekt noch immer weiter entwickeln. Im Mai 2022 habe Litecoin sein auf Datenschutz ausgerichtetes Mimblewimble Extension Blocks (MWEB)-Update fertiggestellt, das vertrauliche Transaktionen ermögliche. Diese Funktion von Litecoin befinde sich noch in der Entwicklung. In der letzten Hausse habe die Kryptowährung fast 390 Dollar erreicht und liege immer noch fast 80% unter ihren historischen Höchstständen.



Litecoin im D1-Chart: Die Kryptowährung sei auf ein Niveau geklettert, das zuletzt im April dieses Jahres erreicht worden sei, und man könne sehen, dass sie sich nach dem Konkurs von FTX deutlich besser entwickelt habe als Bitcoin. Wenn man die gleitenden Durchschnitte betrachte, sehe man, dass sie vor kurzem ein so genanntes "Golden Cross" aufgezeigt hätten, was auf eine potenzielle Trendumkehr hindeute. 2022 sei die Formation, die LTC gebildet habe, der so genannten Untertassenformation sehr ähnlich. Das nächste Unterstützungsniveau könnte am 23,6%-Retracement bei 73 Dollar liegen. (Quelle: xStation 5) (05.12.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der FTX-bedingten Marktrückgänge, von denen sich die große Mehrheit der Kryptowährungen noch nicht erholt hat, hat Litecoin alle Gewinne ausgeglichen und liegt nun fast 40% über den Tiefstständen der ersten Novemberhälfte, so die Experten von XTB.- Die Aufwärtsbewegung von Litecoin komme etwa acht Monate vor der dritten Halbierung der Kryptowährung, was dem historischen Durchschnitt entspreche - in der Vergangenheit habe der Kursanstieg etwa 250 Tage vor der Halbierung begonnen. Die Halbierung halbiere das Litecoin-Angebot und die Belohnung für Miner von derzeit 12,5 LTC auf 6,25 LTC.