Unternehmensnachrichten:



Audi, eine Marke von Volkswagen (VW) (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF), habe bekanntgegeben, dass sie 19,2 Millionen US-Dollar in die Wiederaufnahme der Produktion in einem Werk im brasilianischen Bundesstaat Parana investieren werde, das 2020 stillgelegt worden sei. Das Werk werde eine Kapazität von 4.000 Fahrzeugen pro Jahr haben.



Grand City Properties (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) habe bekanntgegeben, dass es eine Dividende von 0,8340 Euro pro Aktie zahlen werde, was einer Dividendenrendite von über 6% entspreche.



Die Aktien der Adler Gruppe (ISIN: LU1250154413, WKN: A14U78, Ticker-Symbol: ADJ, Nasdaq OTC-Symbol: ADPPF) würden um über 6% fallen, nachdem der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens signalisiert habe, dass die Liquidation eines angeschlagenen Immobilienunternehmens eine der Optionen sein. (30.06.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln am Donnerstag nach einer schwachen Sitzung in Asien niedriger, so die Experten von XTB.Abgesehen von allgegenwärtigen Rezessionsängsten gebe es keinen klaren Grund für den Rückgang. Blue-Chip-Indices aus Westeuropa würden angesichts einer allgemeinen Verschlechterung der Marktstimmung um über 1% niedriger gehandelt. Der deutsche DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) falle um über 2%. Russische Aktienindices würden um 6 bis 7% einbrechen.