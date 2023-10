L&S-Aktienkurs Lindt & Sprüngli-Aktie:

Kurzprofil Lindt & Sprüngli AG:



Lindt & Sprüngli (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF) ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade und schaut auf eine Tradition von 170 Jahren zurück, die in Zürich ihren Anfang nahm. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute in 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa (Hauptmarken: LINDT, CAFFAREL, HOFBAUER) und den USA (Hauptmarken: LINDT, GHIRARDELLI, RUSSELL STOVER, WHITMAN'S) hergestellt und von zahlreichen Tochtergesellschaften und Niederlassungen sowie einem umfassenden Netz von unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. (05.10.2023/ac/a/a)





Kilchberg (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Eleva Capital geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der Lindt & Sprüngli AG ein:Die Shortseller von Eleva Capital starten Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien der Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (ISIN: CH0010570767, WKN: 870503, Ticker-Symbol: LSPP, SIX Swiss Ex: LISP, Nasdaq OTC-Symbol: LDSVF).Die Finanzprofis von Eleva Capital mit Sitz in Paris haben am 02.02.2023 eine Netto-Leerverkaufsposition in den Lindt & Sprüngli AG-Aktien in Höhe von 0,74% eröffnet.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds die folgenden Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien der Lindt & Sprüngli AG:0,74% Eleva Capital (01.02.2023)Börsenplätze Lindt & Sprüngli-Aktie: