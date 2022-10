Linde bleibt mit seinem starken Portfolio ein Basisinvestment - ein reines US-Listing könnte sogar dafür sorgen, dass der Aktie eine höhere Bewertung zugestanden wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.10.2022)



Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

277,40 EUR -1,68% (25.10.2022, 14:30)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

276,10 EUR -7,01% (25.10.2022, 14:15)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (25.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Meinung von Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) weiterhin ein Basisinvestment.Der wohl anstehende Rückzug aus dem DAX habe die Linde-Aktie am Dienstag deutlich auf Talfahrt geschickt. Das mit Abstand wertvollste Unternehmen im deutschen Leitindex habe zuvor bekannt gegeben, dass die deutsche Börsennotierung gestrichen werden solle - ein entscheidendes Kriterium, um Teil des DAX zu sein. Inzwischen hätten sich die ersten Experten geäußert.Für deutsche Anleger könnten die neuen Strukturen unattraktiv sein, weil sie durch die Notierung in US-Dollar ein Wechselkursrisiko eingingen, meine Analyst Peter Spengler von der DZ BANK. Überraschen sollte ein solches Delisting seiner Meinung nach aber nicht. Zudem habe er darauf verwiesen, dass die Dividende bereits in Dollar ausgezahlt werde.Der Rückzug aus Frankfurt und damit einhergehend das Ende der DAX-Mitgliedschaft belaste den Aktienkurs, habe ein Händler gesagt. Denn nun würden Investoren, die nicht im US-Markt engagiert seien, die Papiere wohl verkaufen. Der aktuelle Kursrutsch aber erscheine übertrieben, zumal Linde noch keinen Zeitrahmen gesetzt habe für den Rückzug.Auch Analyst John Roberts von der Schweizer Bank Credit Suisse rechne nur mit vorübergehendem Verkaufsdruck. So leide Linde darunter, dass das Gewicht der Aktie im DAX nach oben künstlich begrenzt werde. Es werde quartalsweise überprüft und angepasst, wenn die Zehn-Prozent-Marke wieder einmal überschritten worden sei. Bei zehn Prozent Index-Gewicht werde gekappt. Mit dieser Obergrenze wolle die Deutsche Börse verhindern, dass eine Aktie zu stark werde und damit den gesamten Index durch ihr Gewicht verzerren könnte.Nach Ansicht des Credit Suisse-Experten habe Linde noch abgewartet, ob sich mit der Aufstockung des Leitindex von 30 auf 40 Mitglieder im vergangenen Jahr etwas zum Positiven ändere. Doch die Anleger der Deutschen Börse hätten sich dagegen ausgesprochen, die Kappungsgrenze von 10 auf 15 Prozent zu erhöhen. Im S&P 500 hingegen liege die Gewichtung von Linde bei weniger als 1 Prozent, ähnliche Gewichtungsbegrenzungen wie an den meisten europäischen Börsen mit einem dadurch einhergehenden Druck auf die Bewertung gebe es daher nicht.Laut Roberts habe der geplante Rückzug vom deutschen Aktienmarkt neben der Aussicht auf eine höhere Unternehmensbewertung auch andere Vorteile. So werde der Konzern in der Lage sein, seine Berichterstattung nach dem internationalen Regelwerk IFRS aufzugeben und brauche seine Geschäftszahlen dementsprechend nur noch nach dem US-Standard GAAP zu ermitteln. Dies senke die Kosten für Rechnungslegung sowie Rechtsberatung und reduziere das Risiko der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften durch eine vereinfachte Regelkonformität.Das deutliche Minus am Dienstag scheine übertrieben. Doch wenn der Druck durch die Indexfonds aus dem Markt weiche, dürfte sich die Aufregung schnell legen.