Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

298,25 EUR -1,08% (06.02.2023, 10:18)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

298,15 EUR -1,50% (06.02.2023, 10:23)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (06.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Am morgigen Dienstag, den 7. Februar, lege Linde Zahlen vor. Letztmals berichte der Industriegase-Konzern als DAX -Mitglied über das abgelaufene Quartal, ehe die Börsennotierung in Frankfurt eingestellt werden solle. "Der Aktionär" zeige, was Anleger im Vorfeld wissen müssten.Die Geschäfte von Linde seien bis zuletzt dank einer hohen Nachfrage aus den Elektronik- sowie Metall- und Bergbauindustrien rund gelaufen. Allerdings habe im dritten Quartal eine schwächere Konjunktur in Europa bereits Spuren hinterlassen. Dennoch habe Linde Ende Oktober erneut das Gewinnziel für 2022 erhöht. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie sollte demnach im abgelaufenen Jahr auf 11,93 bis 12,03 Dollar zulegen, nach 10,69 Dollar ein Jahr zuvor. Zum Gewinnplus solle neben Sparmaßnahmen auch die gute Auftragslage beitragen.Im vierten Quartal solle der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,80 bis 2,90 Dollar zulegen. Das wären bis zu fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei rechne Linde mit negativen Währungseffekten aufgrund des starken Dollar.Derweil ziehe sich der derzeit wertvollste Konzern im DAX von der Frankfurter Börse zurück. Das Delisting in Frankfurt solle am oder um den 1. März erfolgen. Aktionäre der Linde plc sollten für je eine Aktie ein Papier des Unternehmens erhalten, das an der New Yorker Börse notiert werde. Im Zuge des Delistings an der Frankfurter Börse werde Linde zudem zum 27. Februar aus dem deutschen Leitindex DAX genommen.Linde werde den DAX verlassen, doch an den guten Aussichten für den Konzern ändere das nicht. Würden die Zahlen stimmen, könnte die Aktie nach der jüngsten Verschnaufpause wieder Kurs auf das Rekordhoch nehmen.Anleger bleiben unverändert an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Linde-Aktie. (Analyse vom 06.02.2023)