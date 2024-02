Der Autovermieter SIXT (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) ermögliche seinen Kunden nun Zugang zu fast 400.000 Ladestationen im öffentlichen Ladenetzwerk der Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Tochter Elli. Die zusammen mit Elli entwickelte SIXT-Charge-App solle das Laden von E-Autos in Deutschland, Österreich, Frankreich und den Benelux-Ländern deutlich vereinfachen. Die Aktien von SIXT hätten einen Zuwachs von rund 3,6% verbucht, während die VW-Vorzüge ebenfalls um 0,9% hätten zulegen können.



Der weltgrößte Industriegase-Konzern Linde (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) erhöhe im 31. Jahr in Folge die Dividende. Im laufenden Jahr sollten pro Quartal USD 1,39 je Aktie ausgeschüttet werden, was sich insgesamt auf USD 5,56 je Anteilsschein summiere. Das sei ein Zuwachs von rund 9% im Vergleich zum Vorjahr. Die nächste Quartalsdividende werde am 28. März ausgezahlt. Die Aktien hätten im Vergleich zum Vortag kaum verändert geschlossen.



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) solle laut einem Medienbericht seine Arbeit an einem eigenen E-Auto aufgegeben haben und wolle stattdessen die KI-Sparte verstärken. Von den fast 2.000 Mitarbeitern des E-Auto-Projekts sollten nun einige neue Aufgaben in der KI-Abteilung erhalten. Die Aktie habe mit einem Kursplus von 0,8% reagiert. (28.02.2024/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - PUMA (ISIN: DE0006969603, WKN: 696960, Ticker-Symbol: PUM, NASDAQ OTC-Symbol: PMMAF) rüstet ab der kommenden Saison einen vierten Fußball-Bundesligisten aus, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Vorstandschef Arne Freundt habe eine langfristige Partnerschaft mit RB Leipzig angekündigt. Die Nummer drei auf dem Sportartikelmarkt löse damit Nike (ISIN: US6541061031, WKN: 866993, Ticker-Symbol: NKE, NYSE-Symbol: NKE) als offiziellen Ausrüster des Klubs ab. Laut Medienberichten zahle PUMA über zehn Jahre EUR 15 Mio. pro Jahr, insgesamt also EUR 150 Mio. Der Sportartikel-Hersteller habe am Morgen einen Gewinnrückgang für das vergangene Jahr bekanntgegeben. 2023 seien die Umsätze währungsbereinigt zwar um 6,6% auf EUR 8,6 Mrd. gestiegen, unter dem Strich habe PUMA im vergangenen Jahr aber mit EUR 304,9 Mio. 13,7% weniger als 2022 verdient. Die Aktie habe von dem Sportdeal nicht sonderlich profitieren können und aufgrund der schwachen Ergebnisse 4,1% verloren.