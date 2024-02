Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (06.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriegaseriesen Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) unter die LupeLinde bleibe auch etwa ein Jahr nach dem Abschied aus dem DAX auf Erfolgskurs. Vor US-Börsenstart habe der Industriegaseriese Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt, die genau wie der starke Ausblick einmal mehr hätten überzeugen können. Die Linde-Aktie lege vorbörslich mehr als ein Prozent zu.In Q4/2023 sei der Umsatz dank Preiserhöhungen im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 8,3 Mrd. Dollar gestiegen. Zum Zuwachs hätten die Gasegeschäfte in allen Regionen beigetragen. In der kleineren Sparte Anlagenbau habe das Unternehmen die Erlöse noch deutlicher steigern können. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 1,54 Mrd. Dollar nach 1,33 Mrd. Dollar im Vorjahr geblieben.Linde wolle nach einem Gewinnplus 2023 auch im laufenden Jahr mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2024 auf 15,25 bis 15,65 Dollar zulegen, wie das Unternehmen mitgeteilt habe. 2023 habe Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 14,20 Dollar ausgewiesen. In Q1 solle das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Spitze der Bandbreite um bis zu neun Prozent auf 3,68 Dollar steigen. Bei den Gewinnzielen würden Währungseffekte ausgeklammert.Im Gesamtjahr 2023 sei der Konzernumsatz um zwei Prozent auf 32,85 Mrd. Dollar gesunken. Der Nettogewinn habe dagegen um die Hälfte auf 6,2 Mrd. Dollar zugelegt. Im Vorjahr habe es eine Sonderbelastung und mehr Abschreibungen gegeben.Linde sei ein klassischer Dauerläufer an der Börse. Die Linde-Aktie lege nach den Zahlen weiter zu.Anleger geben beim Basisinvestment kein Stück aus der Hand, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2024)Mit Material von dpa-AFX