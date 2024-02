Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

375,80 EUR +0,35% (01.02.2024, 12:39)



NASDAQ-Aktienkurs Linde-Aktie:

404,76 USD -0,76% (31.01.2024, 21:59)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



NASDAQ-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (01.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) unter die Lupe.Mit Spannung hätten Anleger auf mögliche Hinweis zu einer Zinssenkung durch die US-Notenbank am gestrigen Abend gewartet. Wie von Ökonomen erwartet worden sei, habe die FED die Zinsen nicht gesenkt. Anleger hätten dennoch enttäuscht reagiert. Auch die Linde-Aktie tue sich in diesem Umfeld schon länger schwer und Anleger sollten jetzt auf diese Zeichen achten.Wer schon länger die Linde-Aktie im Depot hat, erfreue sich seit Jahren einer starken Erfolgsgeschichte. Das Papier befinde sich auch knapp ein Jahr nach dem Abschied aus dem DAX weiter in der Erfolgsspur. Das habe auch gute Gründe, denn das krisensichere Geschäft des Industriegase-Konzerns laufe trotz der schwächelnden Konjunktur weiterhin gut. Entsprechend seien auch mehrere Prognoseanhebungen durchgeführt worden. Positiv seien auch 2024 viele Experten gestimmt.Trotz dieser starken Ausgangslage rühre sich die Linde-Aktie seit November kaum noch vom Fleck. Lediglich der massive Kurssprung nach einem positiven Gerichtsurteil am 12. Dezember steche heraus. An diesem Tag habe der Titel auch ein neues Allzeithoch bei 434,21 USD aufgestellt. Im Anschluss seien die Gewinne direkt wieder abgegeben worden und der Kurs pendele damit seit fast drei Monaten in einer engen Range.Die Linde-Aktie bleibe weiterhin ein Dauerläufer, auch wenn in den letzten Wochen wenig passiert sei. Neue Impulse werde es am 6. Februar geben, wenn neue Zahlen veröffentlicht würden. Anleger sollten an Bord bleiben und Rücksetzer für den Einstieg nutzen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link