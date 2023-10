Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

353,00 EUR +2,38% (26.10.2023, 17:36)



NYSE-Aktienkurs Linde-Aktie:

371,65 USD +2,00% (26.10.2023, 17:22)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



NYSE-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (26.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Der Industriegasekonzern bleibe auch nach seinem Abschied aus dem DAX auf Erfolgskurs. Im Rahmen der Zahlen zum dritten Quartal habe das Management die Gewinnprognose für das laufende Jahr bereits zum dritten Mal angehoben. Die Anhebung der Prognose durch Linde sei keine Überraschung. Entsprechend reagiere die Aktie zunächst auch kaum. Dennoch untermauere der Industriegaseriese damit einmal mehr, dass es operativ gut laufe. Die aktuelle Korrektur dürfte nur temporärer Natur sein, die Hochs sollten bald wieder in den Fokus rücken. Linde bleibe ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Linde-Aktie: