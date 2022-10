Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

293,00 EUR +0,14% (24.10.2022, 20:45)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

296,90 EUR +1,99% (24.10.2022, 17:42)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab.



Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (24.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Überraschende Ankündigung am Montagabend: Der Industriegaseriese Linde, aktuell mit Abstand größter Konzern im DAX, könnte bald aus dem deutschen Leitindex ausscheiden. In einer Ad-hoc-Meldung habe das Management bekannt gegeben, dass ein Delisting von der Börse in Frankfurt geplant werde - ein entscheidendes Kriterium für die Zugehörigkeit zum DAX.Linde wolle eine neue Holdinggesellschaft nach irischem Recht gründen. Altaktionäre würden je Aktie der Linde plc eine Aktie der neuen Holding erhalten, die in New York notiert sein solle. Als Grund nenne das Management negative Faktoren durch die doppelte Börsennotierung."Wir sind sehr stolz auf unsere reiche Geschichte und starke Präsenz auf der ganzen Welt, einschließlich der deutschen Tradition", habe CEO Sanjiv Lamba erklärt. "Die Struktur der doppelten Börsennotierung hat uns zwar seit ihrer Einführung gute Dienste geleistet, doch hat sie die Bewertung unserer Aktie durch die europäischen Beschränkungen und die zusätzliche Komplexität eingeschränkt." Die Aktionäre sollten nun darüber abstimmen, weitere Details zum Delisting wolle der Konzern mit Bekanntgabe der Quartalszahlen am 26. Oktober bekannt geben.Der Rückzug aus Frankfurt und damit aus dem DAX sei bereits seit der Praxair-Fusion immer wieder diskutiert worden. Dennoch komme der Schritt nun etwas überraschend. Für Anleger ändere sich derzeit aber nichts.Linde bleibt mit seinem starken Portfolio ein Basisinvestment im DAX - ein reines US-Listing könnte sogar dafür sorgen, dass der Aktie eine höhere Bewertung zugestanden wird, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link