Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (19.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) unter die Lupe.Die Linde-Aktie befinde sich auch knapp ein Jahr nach dem Abschied aus dem DAX weiter in der Erfolgsspur. Das krisensichere Geschäft des Industriegasekonzerns laufe trotz der schwächelnden Konjunktur weiterhin gut, wie mehrere Prognoseanhebungen gezeigt hätten. Auch für 2024 seien die Experten nach wie vor zuversichtlich.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" würden sich derzeit 32 Experten regelmäßig mit der Linde-Aktie beschäftigen. Und das Votum sei eindeutig: 27 Mal laute das Rating "Kaufen", dem stehe lediglich eine einzige Verkaufsempfehlung gegenüber. Zudem würden vier Analysten raten, die Papiere zu halten. Das durchschnittliche Kursziel von 441,46 Dollar liege rund acht Prozent über dem gegenwärtigen Kursniveau.Die bullishsten Ziele würden dabei noch einmal deutlich höher liegen. Vertical Research sehe den fairen Wert bei 478 Dollar je Aktie, die Citigroup rufe ein Ziel von 475 Dollar aus und Wells Fargo beziffere den Wert auf 470 Dollar. Auf der Seite der Bären steche Oddo BHF klar hervor und sehe mit einem Ziel von 347 Dollar als einziges Analysehaus deutliches Rückschlagpotenzial.Die Linde-Aktie sei seit vielen Jahren eine Erfolgsgeschichte an der Börse. Mit dem starken Geschäftsmodell dürfte der Wert auch künftig einer der Outperformer auf dem Kurszettel bleiben. Der Abschied aus dem DAX habe sich zudem ausgezahlt, da in den USA höhere Bewertungen möglich seien.DER AKTIONÄR rät Anlegern, die Gewinne unverändert laufen zu lassen, so Maximilian Völkl. (Analyse vom 19.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link