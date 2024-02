NASDAQ-Aktienkurs Linde-Aktie:

400,20 USD -1,69% (05.02.2024, 17:07)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



NASDAQ-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (05.02.2024/ac/n/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) unter die Lupe.Seit Jahren sei die Linde-Aktie einer der Dauerläufer an der Börse. Seit November 2023 bewege sich das Papier des ehemaligen DAX-Mitglieds aber abgesehen von einer Ausnahme seitwärts. Nach dem zuvor rasanten Anstieg sei das allerdings nicht ungewöhnlich. Schon am Dienstag könnte es jedoch frische Impulse geben. Dann werde der Industriegase-Konzern vor US-Börsenstart seine Zahlen für das vierte Quartal respektive das Gesamtjahr 2023 präsentieren. Könne Linde die Erwartungen der Analysten übertreffen und einen soliden Ausblick vorlegen, dürfte höheren Notierungen nichts mehr im Wege stehen. Vor allem bei der Profitabilität würden die Experten aber einen deutlichen Sprung erwarten.Trotz eines schwierigen Jahres für Konzerne in der Chemiebranche würden die Experten mit einer soliden Entwicklung bei Linde rechnen. Das Industriegase-Geschäft sei ohnehin deutlich weniger zyklisch als viele andere Chemiebereiche. Der Trend sollte sich auch dieses Jahr fortsetzen. Übertreffe Linde die Erwartungen und lege einen soliden Ausblick vor, dürfte die Aktie wieder Kurs in Richtung Rekordhoch nehmen. Ein Rücksetzer würde dagegen eine gute Einstiegschance beim Dauerläufer darstellen, so Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.02.2024)Börsenplätze Linde-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:373,60 EUR -0,93% (05.02.2024, 17:21)