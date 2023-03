XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

332,95 EUR -0,52% (07.03.2023, 15:00)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



NYSE-Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet.



Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (07.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von Evercore ISI:Die Analysten von Evercore ISI erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Ticker-Symbol: LIN).Die Rückkäufe des Unternehmens im Februar seien auf 576 Mio. USD "angeschwollen", aber da der Barmittelbestand in der Bilanz weit über dem historischen Durchschnitt liege, könnten die verbleibenden Rückkäufe für weiteren Rückenwind in der ersten Hälfte des Jahres 2023 sorgen, so der Analyst. Er gehe außerdem davon aus, dass die Erholung des US-Pipeline-Volumens und die nexAir-Akquisition die saisonalen Einflüsse aus China und die geringeren technischen Umsätze im zweiten Quartal weitgehend ausgleichen würden.Die Analysten von Evercore ISI bewerten die Linde-Aktie weiterhin mit dem Votum "outperform". Das Kursziel werde von 355,00 auf 375,00 USD angehoben. (Analyse vom 07.03.2023)Börsenplätze Linde-Aktie:NYSE-Aktienkurs Linde-Aktie:358,05 USD -1,19% (06.03.2023)