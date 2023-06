Börsenplätze Linde-Aktie:



372,95 USD (14.06.2023)



345,00 EUR (14.06.2023)



ISIN: IE000S9YS762



A3D7VW



LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (14.06.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Ticker-Symbol: LIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ende Februar habe sich der Industriegaseriese Linde von der Frankfurter Börse zurückgezogen und aus dem DAX verabschiedet. In Deutschland sei es um den Immer-Gewinner der vergangenen Jahre seitdem etwas ruhiger geworden. Doch die Aktie laufe weiter wie an der Schnur gezogen nach oben. Am Mittwoch habe sie einmal mehr ein neues Rekordhoch markiert.Schwung gegeben habe es von einer positiven Studie der Citigroup. Neben Albemarle und Eastman Chemical werde Linde dabei als einer der Top-Picks bezeichnet. Angesichts der makroökonomischen Unsicherheiten und der konjunkturellen Risiken sei es zu früh, um in Zykliker zu investieren. Die Experten würden deshalb defensive Branchen wie die Industriegase bevorzugen - hier biete die Energiewende zusätzliches Potenzial.Der Aufwärtstrend bei Linde setze sich somit ungebrochen fort. Der DAX-Abschied habe der Aktie nicht geschadet. Im Gegenteil: In den USA würden höhere Bewertungen zugestanden, zudem leide das Schwergewicht nicht mehr unter der Deckelung der DAX-Gewichtung bei zehn Prozent (indexorientierte Fonds hätten beim Outperformer deshalb immer wieder Aktien verkaufen müssen). Operativ laufe es ohnehin weiter gut, mit den ersten Zahlen nach dem DAX-Aus habe der Konzern im April einmal mehr die Gewinnprognose angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link