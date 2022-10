Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (31.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) langfristig ein Basisinvestment.Eine volatile und ereignisreiche Woche liege hinter der Aktie des Industriegasproduzenten Linde. Am Montag habe zunächst die Mitteilung, dass der Konzern plane den DAX zu verlassen, den Kurs einbrechen lassen. In der Folge habe sich die Aktie wieder erholen und trotz eines verhaltenen Ausblicks auf das verbleibende Geschäftsjahr Kurs in Richtung Allzeithoch nehmen können.Tim Jones, Analyst bei der Deutschen Bank, sehe auch nach dem Anstieg noch reichlich Luft nach oben. Der Experte habe sein Kursziel in Folge der Q3-Zahlen von 350 auf 355 Euro erhöht und am Montag seine Kaufempfehlung bestätigt. Nach den soliden Quartalsergebnissen, einem etwa auf Höhe der Erwartungen liegenden Ausblick und den US-Klimagesetzen attestiere Jones dem Industriegaskonzern "wolkenlose Aussichten".Auch die Experten der DZ BANK würden die Aktie für zu günstig halten. Das Team um Analyst Peter Spengler habe die Einstufung ebenfalls auf "kaufen" belassen und das Kursziel um 3 Euro auf 363 Euro nach oben korrigiert. Das Unternehmen zeichne sich unter anderem durch Gewinnwachstum und einen starken Cashflow aus. Zudem habe der Konzern ein robustes Geschäftsmodell, das auch grünen Wasserstoff und Flüssiggas beinhalte.Die Aktie habe sich vom Abverkauf vergangene Woche mehr als erholen können. Der kurzfristige Aufwärtstrend sei weiter intakt.Langfristig sind die Papiere des Industriegaskonzerns aufgrund der guten Aussichten ohnehin ein Basisinvestment, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Linde-Aktie. (Analyse vom 31.10.2022)