Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

393,25 EUR +3,72% (12.12.2023, 18:35)



NASDAQ-Aktienkurs Linde-Aktie:

423,53 USD +3,75% (12.12.2023, 18:21)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



NASDAQ-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (12.12.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) unter die Lupe.Mit einem deutlichen Kurssprung mache das ehemalige DAX-Schwergewicht Linde am Dienstag auf sich aufmerksam. Nach einem positiven Gerichtsurteil spare sich der Industriegaseriese Milliarden an Abfindungszahlungen. Die Aktie setze ihre Rekordrally fort und springe auf ein neues Allzeithoch.Das Landgericht in München habe im Spruchverfahren wegen einer höheren Abfindung für den Squeeze-out nach der Praxair-Fusion gegen die Antragssteller entschieden. Praxair habe den Linde-Aktionären eine Barabfindung i.H.v. 189,46 Euro je Aktie gezahlt. Insgesamt 235 Antragssteller hätten eine höhere Abfindung gefordert. Das Gericht mach diesen nun allerdings keine Hoffnung.Das Linde-Verfahren habe als eines der bislang größten Spruchverfahren in Deutschland gegolten. Es sei insgesamt um knapp 15 Mio. abfindungsberechtigte Aktien gegangen. Das Abfindungsvolumen habe somit rund 2,8 Mrd. Euro betragen. Ein gerichtlicher Nachschlag hätte angesichts dieser Summen sehr teuer für das Unternehmen werden können.Linde spare sich viel Geld, wenn keine höhere Abfindung gezahlt werden müsse. An der Börse sei mit dieser Entscheidung nicht unbedingt gerechnet worden, wie der Kurssprung am Dienstag untermauere. Unabhängig davon gelte zudem weiterhin: Linde sei einer der klassischen Dauerläufer an der Börse, überzeuge mit hohen Margen, einem robusten Geschäft und einem großen Burggraben. Die Aktie bleibe auch knapp ein Jahr nach dem Abschied aus dem DAX ein Top-Wert für jedes Depot, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link