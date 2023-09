Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

354,75 EUR -0,26% (01.09.2023, 14:50)



NYSE-Aktienkurs Linde-Aktie:

387,04 USD -0,01% (31.08.2023, 22:04)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



NYSE-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (01.09.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Innerhalb der letzten zehn Jahre habe sich das Papier des Industriegase-Herstellers um 300% verteuert. Linde bediene eine Vielzahl von Endmärkten wie Chemie und Energie, Lebensmittel und Getränke, Elektronik, Gesundheitswesen, Fertigung, Metalle und Bergbau. Das Unternehmen decke z.B. die gesamte Wasserstoff-Wertschöpfungskette ab - von der Erzeugung und Verflüssigung über Transport- und Speicherlösungen bis hin zur Betankung von wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Für Fischfarmen liefere der Konzern genauso Lösungen wie für die Herstellung von Tiefkühlpizza. Für 2024 würden die von Bloomberg befragten Analysten mit einer Umsatzsteigerung von 5,5% auf 32,5 Mrd. Euro und einem Gewinnzuwachs von 9% auf 14 Euro Gewinn je Aktie rechnen."Der Aktionär" habe die Linde-Aktie im April 2020 zum Kauf empfohlen. Seitdem habe sich der Titel um 116% verteuert. Investierte Anleger könnten ihre Linde-Positionen aufstocken, so Lukas Meyer vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.09.2023)Börsenplätze Linde-Aktie: