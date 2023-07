Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

349,45 EUR -0,09% (27.07.2023, 12:36)



NYSE-Aktienkurs Linde-Aktie:

388,21 USD -0,72% (26.07.2023, 22:03)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



NYSE-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (27.07.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Das Industriegase-Unternehmen Linde habe heute Geschäftszahlen für das zweite Quartal 2023 veröffentlicht. Bei etwas geringeren Absatzmengen hätteb die Verkaufspreise deutlich erhöht werden können. Für das Gesamtjahr habe man die Gewinnprognose angehoben.Der bereinigte Umsatz sei in Q2 2023 gegenüber dem Vorjahr um 6% auf USD 8,2 Mrd. geklettert. Maßgeblich hierfür seien vor allem höhere Absatzpreise (+7%) gewesen, wobei geringere Absatzmengen (-1%) dämpfend gewirkt hätten. Der bereinigte operative Gewinn habe um 15% auf USD 2,3 Mrd. angezogen. Die bereinigte operative Gewinnmarge habe sich um satte 440 Basispunkte auf hohe 27,9% verbessert. Unter dem Strich habe ein um Sondereffekte bereinigter Gewinn je Aktie von USD 3,57 zu Buche gestanden (+15% im Jahresvergleich), womit die Markterwartungen von im Schnitt USD 3,48 je Aktie übertroffen worden seien.Der operative Cash-Flow habe sich im Jahresvergleich um 1% auf USD 2,15 Mrd. erhöht. Nach Investitionen in Höhe von USD 859 Mio. habe ein formidabler freier Cash-Flow von rund USD 1,29 Mrd. zu Buche gestanden. Im Wege von Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen habe Linde im Berichtsquartal USD 1,52 Mrd. an die Aktionäre zurückgeführt.Die letzte Empfehlung zur Linde-Aktie lautete "Verkauf", so Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG. (Analyse vom 27.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: