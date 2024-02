Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (15.02.2024/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Linde: Gewinne sprudeln - AktienanalyseDer weltgrößte Energiegase-Konzern Linde (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) hat seinen Gewinn je Aktie im vergangenen Jahr um 16 Prozent auf 14,20 Dollar gesteigert und damit sowohl die eigenen als auch die Analystenerwartungen übertroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Der Umsatz sei währungsbereinigt um fünf Prozent geklettert. Dabei habe der Konzern von Preiserhöhungen profitiert. "Trotz des herausfordernden Umfelds hat Linde 2023 wieder einmal branchenführende Ergebnisse erzielt", so Unternehmenschef Sanjiv Lamba.Auch für die weitere Entwicklung gebe sich der Manager zuversichtlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie solle im neuen Jahr weiter um acht bis elf Prozent auf 15,25 bis 15,65 Dollar steigen. Um alle sich bietenden Chancen zu nutzen, wolle das Unternehmen außerdem die Investitionen auf 4,5 bis 5,0 Mrd. Dollar nach oben schrauben. Im vergangenen Jahr seien es 3,8 Mrd. Dollar gewesen.Die Nachrichten seien nicht nur bei Anlegern gut angekommen. Auch Analysten hätten positiv reagiert. Die DZ BANK habe den fairen Wert für Linde nach Zahlen von 428 auf 480 Dollar angehoben und die Einstufung auf "kaufen" gelassen. Die Quartalszahlen des Industriegase-Herstellers seien erneut besser als vom Markt erwartet ausgefallen, so Robert Czerwensky. Das Gewinnwachstum dürfte sich fortsetzen, denn höhere Preise aufgrund der Markteintrittsbarrieren sollten sich gut durchsetzen lassen. Zudem halte der Experte weitere Produktivitätsverbesserungen für realistisch. Andere Analysten würden ins selbe Horn stoßen. (Ausgabe 06/2024)Börsenplätze Linde-Aktie: