Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (07.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Am Dienstagmittag habe der Industriegase-Riese Linde seine Quartalszahlen vorgelegt. Es sei das letzte Mal, dass das DAX-Schwergewicht als Mitglied des deutschen Leitindex seine Bücher öffne - nach der Einstellung der Börsennotierung in Frankfurt müsse Linde den DAX verlassen. Die Zahlen würden am Dienstag derweil für wenig Bewegung sorgen.Die Geschäfte von Linde würden vor allem dank einer hohen Nachfrage aus der Elektronik- sowie den Metall- und Bergbauindustrien weiterhin rund laufen. 2023 wolle der Konzern nach einem Gewinnplus im vergangenen Jahr noch einmal mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2023 auf 13,15 bis 13,55 Dollar zulegen. 2022 habe Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,29 Dollar erwirtschaftet, nach 10,69 Dollar im Vorjahr.Der Umsatz sei 2022 im Jahresvergleich um acht Prozent auf 33,4 Milliarden Dollar geklettert. Bereinigt um Währungseffekte habe das Plus 13 Prozent betragen. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 4,1 Milliarden Dollar geblieben, nach rund 3,8 Milliarden Dollar im Vorjahr.Trotz kurzzeitiger Ausschläge zeige sich die Linde-Aktie weitgehend unbeeindruckt von den Zahlen. Nach wie vor notiere der Titel im Bereich der 300-Euro-Marke. Der positive Ausblick zeige aber, dass es weiterhin gut laufe.Die Linde-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.02.2023)Mit Material von dpa-AFX