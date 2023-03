Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (08.03.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Montag letzter Woche habe sich Linde aus dem DAX verabschiedet. Seit Donnerstag sei das Papier auch nicht mehr an der Frankfurter Börse gelistet. Der Abschied habe dem Industriegasekonzern jedoch nicht geschadet. Im Gegenteil: Die Aktie habe kurz darauf ein neues Rekordhoch markiert. Jetzt lege die UBS mit einer bullishen Studie nach.Die Linde-Aktie über die vergangenen Jahre ein klarer Outperformer. Während dem DAX auf Sicht der letzten zehn Jahre lediglich eine Performance von etwas weniger als 100 Prozent gelungen sei, habe sich Linde im gleichen Zeitraum mehr als verdreifachen können. Eine Rendite von knapp 210 Prozent stehe auf 10-Jahres-Sicht zu Buche.Auch weiterhin dürfte die Aktie für Freude bei den Anlegern sorgen. So habe die UBS ihre Kaufempfehlung erneuert und das Kursziel von 375 Dollar auf 410 Dollar angehoben. Industriegase hätten aufgrund ihres defensiven Charakters und den Chancen durch die Energiewende zu den attraktivsten Sektoren in der Chemiebranche gehört, so die Analysten der UBS. Die Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2023 bis 2025 hätten die Experten um drei Prozentpunkte erhöht.Anleger nutzen Rücksetzer zum Kauf, so Julian Weber von "Der Aktionär" zur Linde-Aktie. (Analyse vom 08.03.2023)