Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (19.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Am Mittwoch habe der DAX-Riese Linde seine außerordentliche Hauptversammlung abgehalten. Auf dieser hätten die Anleger wie erwartet dem Vorschlag zugestimmt, sich von der Frankfurter Börse zurückzuziehen. Bereits innerhalb weniger Wochen könnte der Industriegasekonzern den DAX demnach verlassen.Durch die Umstrukturierung wolle sich Linde das doppelte Börsenlisting sparen. Durch die Beschränkungen in Europa und die zusätzliche Komplexität habe dies auf die Bewertung gedrückt. Bereits am oder um den 1. März dürfte das Listing in Frankfurt nun eingestellt werden, dann werde Linde auch den Platz im DAX räumen - nach aktuellem Stand für Rheinmetall.Kurzfristig könnte der DAX-Abschied nun zu einem Aktienüberhang führen. Hintergrund: Fonds, die den DAX eins zu eins nachbilden würden, müssten sich von Linde-Aktien trennen. Doch langfristig könnte sich der Schritt sogar als positiv erweisen. Zum einen seien die Bewertungen in den USA traditionell höher als in Europa, zum anderen sei das Schwergewicht Linde zu groß geworden für den DAX. Da die Gewichtung im DAX auf zehn Prozent gedeckelt sei, hätten Investoren immer wieder gut gelaufene Linde-Aktien verkaufen müssen, um dies nachzubilden - das habe den Kurs belastet.Der Industriegaseriese bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link