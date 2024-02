Börsenplätze Linde-Aktie:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (27.02.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN).Im Bereich der Industriegase führe kaum ein Weg an Linde vorbei. Viele weitere Bereiche wie das Geschäft mit Gesundheitsgasen und Wasserstoff würden das Geschäftsmodell ergänzen. Bewertungsseitig sei die Luft allerdings noch dünner geworden.Linde habe auch im vierten Quartal ein angesichts des herausfordernden konjunkturellen Umfelds robustes Ergebnis verzeichnet und auch der Ausblick für das Gesamtjahr 2024 könne sich sehen lassen. Zugute komme dem Unternehmen dabei sein defensives Geschäftsmodell und vorteilhafter Produktmix. Des Weiteren profitiere Linde von seiner starken Preisfestsetzungsmacht, die es ermögliche, die höheren Kosten entsprechend weiterzureichen. Zumal Linde global breit aufgestellt sei, würden sich die vor allem in Europa spürbaren Kriegsfolgen (Kaufkraftverlust, höhere Kosteninflation und Konjunkturabkühlung) besser abfedern lassen.Aus der ambitionierten Bewertung könne der Analyst allerdings nicht mehr allzu viel Kurspotenzial ableiten. Das ermittelte Kursziel von USD 381 (zuvor: USD 366) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der Linde-Aktie berücksichtige auf Basis der für 2024 und 2025 geschätzten Unternehmensgewinne gegenüber den Vergleichsunternehmen Bewertungsaufschläge, welche dem Analysten aus der historischen Beobachtung als gerechtfertigt erscheinen würden. Aktuell betrage die Bewertungsprämie der Linde-Aktie - etwa bezogen auf EV/EBITDA - in etwa das 4,5Fache vom Durchschnitt der letzten fünf Jahre, weshalb eine positive Einschätzung trotz des vielversprechenden Geschäftsmodells von fundamentaler Seite nicht zu rechtfertigen sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity