Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab.



Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (28.10.2022/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN).Linde habe im dritten Quartal 2022 abermals satte Ergebniszuwächse auf fast allen Linien verzeichnet und trotz erheblicher konjunktureller Risiken bereits zum dritten Mal im aktuellen Jahr den Ausblick angehoben. Hier komme dem Unternehmen sein defensives Geschäftsmodell und vorteilhafter Produktmix zugute. Des Weiteren profitiere Linde von seiner starken Preisfestsetzungsmacht, die es ermögliche, die höheren Kosten entsprechend weiterzureichen.Nichtsdestotrotz nehme die Bewölkung am Konjunkturhimmel besonders in Europa deutlich zu, zumal die Auswirkungen der gegen Russland erhobenen Sanktionen auf die Industriekunden von Linde in Form höheren Material- und Energiepreisen bzw. Teileknappheit mehr und mehr spürbar würden. Zumal Linde global breit aufgestellt sei, sollte die konjunkturelle Eintrübung in Europa besser abgefedert werden können.Wegen der nach wie vor ambitionierten Bewertung belässt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine Empfehlung auf "halten". Das ermittelte Kursziel von EUR 305 (zuvor: EUR 281) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der Linde-Aktie berücksichtige auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 einen historisch gerechtfertigten Bewertungsaufschlag. (Analyse vom 28.10.2022)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Linde-Aktie: