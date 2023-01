Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

307,85 EUR +1,58% (13.01.2023, 22:26)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

306,30 EUR +1,09% (13.01.2023, 17:40)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (14.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Linde-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) unter die Lupe.Noch sei der Industriegaseriese der wertvollste Konzern im DAX. Das Unternehmen werde aber den deutschen Leitindex wohl schon bald verlassen. An den guten Aussichten für die Linde-Aktie ändere sich dadurch nichts. Von Analystenseite habe es vor dem Wochenende zwei neue Kaufempfehlungen gegeben.In der kommenden Woche, am Mittwoch, den 18. Januar, lade Linde zur außerordentlichen Hauptversammlung. Dann solle über den Rückzug von der Frankfurter Börse abgestimmt werden. Falle das Votum wie erwartet positiv aus, wäre das gleichbedeutend mit einem Abschied aus dem DAX. Noch im ersten Quartal könnte Linde dann aus dem deutschen Leitindex verschwinden.Das Geschäft bei Linde laufe derweil weiter rund. Analyst Geoff Haire von der UBS halte 2023 ein Gewinnwachstum je Aktie von 9% für möglich. Damit liege er nach eigenen Angaben knapp über den Markterwartungen. Das Kursziel für die Linde-Aktie habe er von 350 auf 375 USD angehoben - das entspreche umgerechnet 347,40 Euro -, das Rating laute weiter "buy".Der Abschied aus dem DAX sei längst eingepreist und könnte angesichts höherer Bewertung an der Wall Street langfristig sogar eher für höhere Kurse sorgen. Linde sei mit seinem starken Geschäftsmodell weiter ein Basisinvestment. Anleger könnten Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link