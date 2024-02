Kursziel

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 455,00 USD Hold TD Cowen Marc Bianchi 16.02.2024 480,00 USD Buy Wells Fargo Michael Sison 12.02.2024 480,00 USD Kaufen DZ BANK Robert Czerwensky 07.02.2024 430,00 USD Overweight J.P. Morgan Jeffrey Zekauskas 07.02.2024 470,00 USD Buy Deutsche Bank David Begleiter 07.02.2024 485,00 USD Buy Jefferies Laurence Alexander 06.02.2024 448,00 USD Buy Kepler Capital Martin Roediger 06.02.2024



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

397,95 EUR -0,04% (16.02.2024, 08:19)



NASDAQ-Aktienkurs Linde-Aktie:

428,69 USD +2,46% (15.02.2024)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



NASDAQ-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (16.02.2024/ac/a/n)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) nach der Bekanntgabe der Zahlen zu? 485,00 oder 430,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 06.02.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 6. Februar zu entnehmen ist, wolle der Industriegase-Konzern nach einem Gewinnplus 2023 auch im laufenden Jahr mehr verdienen. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2024 auf 15,25 bis 15,65 USD zulegen. 2023 habe Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 14,20 Dollar ausgewiesen. Im ersten Quartal solle das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in der Spitze der Bandbreite um bis zu neun Prozent auf 3,68 USD steigen. Bei den Gewinnzielen würden Währungseffekte ausgeklammert.Im Schlussquartal 2023 sei der Umsatz dank Preiserhöhungen im Jahresvergleich um fünf Prozent auf 8,3 Milliarden USD geklettert. Zum Zuwachs hätten die Gasegeschäfte in allen Regionen beigetragen. In der kleineren Sparte Anlagenbau habe das Unternehmen die Erlöse noch deutlicher steigern können. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 1,54 Milliarden USD geblieben, nach 1,33 Milliarden USD im Vorjahr.Im Gesamtjahr 2023 sei der Konzernumsatz um zwei Prozent auf 32,85 Milliarden USD zurückgegangen. Der Nettogewinn habe hingegen um die Hälfte auf 6,2 Milliarden USD zugelegt. Im Vorjahr habe es eine Sonderbelastung und mehr Abschreibungen gegeben.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von J.P. Morgan. Analyst Jeffrey Zekauskas hat den Titel in einer Studie vom 07.02.2024 weiterhin mit "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 420,00 auf 430,00 USD erhöht. Gegenwärtig gebe es eine positive Preisdynamik bei abgepackten Industriegasen, wovon Linde mehr als Konkurrent Air Products profitieren sollte, so der Analyst. Das neue Kursziel reflektiere die für 2024 etwas gestiegene Bewertung.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: