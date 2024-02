Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 440,00 USD Buy Berenberg Sebastian Bray 23.01.2024 429,00 USD Hold Stifel - 22.01.2024 - Neutral Seaport Research Partners - 08.01.2024 475,00 USD Buy Citigroup Patrick Cunningham 20.12.2023 450,00 USD Overweight Morgan Stanley Geoff Haire 11.12.2023 447,00 USD Buy HSBC - 24.11.2023 366,00 USD Verkaufen Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 24.11.2023

Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

372,55 EUR -1,21% (05.02.2024)



NASDAQ-Aktienkurs Linde-Aktie:

400,63 USD -1,59% (05.02.2024)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



NASDAQ-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (06.02.2024/ac/a/n)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, Ticker-Symbol: LIN, NASDAQ-Symbol: LIN) vor der Bekanntgabe der Zahlen zu? 475,00 oder 366,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 07.02.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Patrick Cunningham, Analyst der Citigroup, am 20.12.2023 seine "buy"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von 450,00 auf 475,00 USD angehoben. Die US-Bank habe die EPS-Schätzungen für 2024 in der Spezialchemie um etwa 3% nach unten revidiert und ihre Lithium-Schätzungen reduziert, habe es im North America Specialty Chemicals and Industrial Gases 2024 Outlook Note de Citigroup geheißen. Die neue Reihenfolge der Top-Picks des Unternehmens sei PPG, Axalta Coating und Linde.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der Raiffeisen Bank International AG. Analyst Aaron Alber hat den Titel in einer Studie vom 24.11.2023 weiterhin mit "Verkauf" eingestuft. Das Kursziel wurde von 343,00 auf 366,00 USDerhöht. Linde habe im dritten Quartal ein angesichts des herausfordernden konjunkturellen Umfelds robustes Ergebnis verzeichnet und den Ausblick für das Gesamtjahr abermals angehoben. Dies überrasche umso mehr, als die Vorlaufindikatoren ansonsten eine schwächere Dynamik bei Auftragseingängen und Industrieproduktion anzeigen würden.Zugute komme dem Unternehmen dabei sein defensives Geschäftsmodell und vorteilhafter Produktmix. Des Weiteren profitiere Linde von seiner starken Preisfestsetzungsmacht, die es ermögliche, die höheren Kosten entsprechend weiterzureichen. Zumal Linde global breit aufgestellt sei, würden sich die vor allem in Europa spürbaren Kriegsfolgen (Kaufkraftverlust, höhere Kosteninflation und Konjunkturabkühlung) besser abfedern lassen. Aus der ambitionierten Bewertung könnten die Analysten der RBI allerdings nicht mehr allzu viel Kurspotenzial ableiten, weshalb sie ihre Verkaufsempfehlung bestätigen würden.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: