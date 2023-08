Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 440,00 USD Buy HSBC - 07.08.2023 463,00 USD Buy Argus Research Bill Selesky 01.08.2023 418,00 USD Outperform BMO Capital Markets - 31.07.2023 410,00 USD Neutral Mizuho Securities USA Christopher Parkinson 31.07.2023 444,00 USD Overweight Wells Fargo Advisors Michael Sison 28.07.2023 420,00 USD Overweight J.P. Morgan Securities Jeffrey Zekauskas 28.07.2023 450,00 USD Overweight Barclays - 28.07.2023



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

347,40 EUR -0,23% (09.08.2023, 17:58)



NYSE-Aktienkurs Linde-Aktie:

382,71 USD +0,24% (09.08.2023, 17:38)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



NYSE-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (09.08.2023/ac/a/n)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) nach der Bekanntgabe der Zahlen zu? 463,00 oder 410,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 27.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Juli zu entnehmen ist, werde der Industriegase-Konzern für das laufende Jahr auch dank seiner Sparbemühungen erneut zuversichtlicher. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2023 nun auf 13,80 bis 14,00 US-Dollar zulegen. Zuvor habe Linde hier 13,45 bis 13,85 Dollar im Visier gehabt. 2022 habe Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,29 Dollar ausgewiesen. Im zweiten Quartal habe das Ergebnis um 15 Prozent auf 3,57 Dollar je Aktie zugelegt.Der Umsatz sei im Jahresvergleich um drei Prozent auf 8,2 Milliarden Dollar zurückgegangen. Auf vergleichbarer Basis hätten die Erlöse dank Preiserhöhungen um sechs Prozent zugelegt. Unter dem Strich sei ein Gewinn von knapp 1,6 Milliarden Dollar geblieben, nach 372 Millionen Dollar im Vorjahr. Im Vorjahr habe unter anderem eine Wertminderung im Zusammenhang mit der Entkonsolidierung des Russland-Geschäfts das Ergebnis belastet.Linde habe sich als bis dahin wertvollster Konzern im DAX Anfang des Jahres von der Frankfurter Börse zurückgezogen. Seitdem habe das Unternehmen die New York Stock Exchange als Hauptbörse. Dies sei eine Folge der Übernahme des US-Konzerns Praxair. Lindes Rückzug aus Frankfurt sei als eine herbe Niederlage für den deutschen Finanzmarkt gewertet worden.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Bill Selesky, Analyst von Argus Research, sie am 01.08.2023 weiterhin mit dem Votum "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 440,00 auf 463,00 USD angehoben. Die höher als erwartet ausgefallenen Gewinne des Unternehmens im zweiten Quartal spiegelten größtenteils höhere Preise und einen stärkeren Produktmix wider, die die Auswirkungen der Veräußerung von Vermögenswerten, negative Kostenüberwälzungen und ungünstige Währungsumrechnungen mehr als ausglichen, so der Analyst.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von Mizuho Securities USA. Analyst Christopher Parkinson hat den Titel in einer Studie vom 31.07.2023 unverändert mit "neutral" eingestuft. Das Kursziel wurde von 382,00 auf 410,00 USD erhöht. Das Unternehmen zeige weiterhin Fortschritte in Bezug auf Preisdisziplin, Ausführung und neue Projektgewinne, was die Hausse weiter anheize, so Parkinson.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?