Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?



Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 421,00 USD Outperform BMO Capital Markets John McNulty 30.10.2023 428,00 USD Kaufen DZ BANK Robert Czerwensky 30.10.2023 445,00 USD Buy UBS Geoff Haire 30.10.2023 425,00 USD Buy Deutsche Bank - 27.10.2023 429,00 USD Buy Stifel Andreas Heine 26.10.2023 444,00 USD Overweight Wells Fargo Advisors Michael Sison 26.10.2023 448,00 USD Buy Kepler Capital Martin Rödiger 26.10.2023



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

366,50 EUR +0,16% (06.11.2023, 08:19)



NYSE-Aktienkurs Linde-Aktie:

392,51 USD +0,73% (03.11.2023)



ISIN Linde-Aktie:

IE000S9YS762



WKN Linde-Aktie:

A3D7VW



NYSE-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (06.11.2023/ac/a/n)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Ticker-Symbol: LIN) nach der Bekanntgabe der Zahlen zu? 448,00 oder 421,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 26.10.2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Nachrichtenagentur Reuters vom 26. November zu entnehmen ist, habe Linde seine Gewinnprognose zum dritten Mal in diesem Jahr angehoben und sei zuversichtlich, dass das Unternehmen seinen starken Wachstumskurs fortsetzen könne. Unterstützt werde dies durch die weltweite Umstellung auf saubere Energien.Das deutsch-amerikanische Unternehmen habe die Gewinnschätzungen in den vergangenen zwei Jahren stets übertroffen und dabei von den wachsenden Investitionen in Wasserstoff profitiert, da die Länder versuchen würden, ihre Emissionen zu reduzieren. "Ich erwarte, dass Linde weiterhin jedes Jahr eine Margensteigerung von 20 bis 50 Basispunkten erzielen wird", sagte Chief Executive Sanjiv Lamba in einer Telefonkonferenz.Linde, das Gase wie Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff für Fabriken und Krankenhäuser liefert, rechne in diesem Jahr mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) von 14 bis 15% gegenüber einer früheren Prognose von 12 bis 14%.Anfang dieser Woche habe der Konzern einen Aktienrückkaufplan in Höhe von 15 Milliarden Dollar und eine Dividende von 1,275 Dollar pro Aktie für das vierte Quartal angekündigt. "Wir verfügen über eine beträchtliche Menge an überschüssigem Kapital, das wir für dieses Programm einsetzen können", sagte Finanzvorstand Matt White. Ein diszipliniertes Cash-Management habe es dem Unternehmen ermöglicht, seine Geschäftsinvestitionen bis 2023 um 46% zu erhöhen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Martin Rödiger, Analyst von Kepler, am 26.10.2023 seine "buy"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel laute 448,00 USD.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von BMO Capital. Analyst John McNulty hat den Titel in einer Studie vom 30.05.2023 weiterhin mit "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde leicht von 418,00 auf 421,00 USD geändert.