Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 430,00 USD Buy Citigroup Patrick Cunningham 13.06.2023 339,00 USD Underperform ODDO BHF - 25.05.2023 340,00 USD Verkauf Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 05.05.2023 400,00 USD Overweight J.P. Morgan Securities - 28.04.2023 415,00 USD Buy Deutsche Bank David Begleiter 28.04.2023

349,95 EUR -1,09% (26.07.2023, 13:04)



391,04 USD +1,65% (25.07.2023)



IE000S9YS762



A3D7VW



LIN



Die Linde plc (ISIN: IE000S9YS762, WKN: A3D7VW, NYSE-Symbol: LIN) ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (26.07.2023/ac/a/n)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor der Bekanntgabe der Zahlen zu? 430,00 oder 339,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 27.07.2023 die Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Patrick Cunningham, Analyst der Citigroup, am 13.06.2023 die Coverage der Aktie mit dem Votum "buy" aufgenommen. Das Kursziel laute 430,00 USD.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von ODDO BHF. Die Analysten haben den Titel in einer Studie vom 25.05.2023 von "outperform" auf "underperform" herabgestuft und das Kursziel von 369,00 auf 339,00 USD gesenkt. ODDO BHF gehe davon aus, dass die Energiewende des Unternehmens die Investitionsausgaben, den freien Cashflow und das Gewinnwachstum belasten werde. Man bevorzuge Air Liquide gegenüber Linde, da es stärker in Europa engagiert sei und in der Vergangenheit ein höheres Verhältnis zwischen Investitionen und Umsatz aufgewiesen habe. Lindes Energiewendeprojekte würden das bereinigte Gewinnwachstum mittelfristig belasten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: