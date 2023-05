Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 416,00 USD Buy HSBC Martin Evans 08.05.2023 340,00 USD Verkauf Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 05.05.2023 400,00 USD Overweight J.P. Morgan Securities - 28.04.2023 415,00 USD Buy Deutsche Bank David Begleiter 28.04.2023 382,00 USD Neutral Mizuho Securities USA Christopher Parkinson 28.04.2023 400,00 EUR Overweight Barclays Michael Leithead 28.04.2023



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

335,70 EUR -0,01% (11.05.2023, 14:02)



NYSE-Aktienkurs Linde-Aktie:

368,90 USD +1,15% (10.05.2023)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab.



Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (11.05.2023/ac/a/n)







Dublin (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach der Bekanntgabe der Zahlen zu? 416,00 oder 340,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 27.04.2023 die Zahlen für das erste Quartal 2022 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. April zu entnehmen ist, werde der Industriegase-Konzern für das laufende Jahr auch dank seiner Sparbemühungen zuversichtlicher. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2023 nun auf 13,45 bis 13,85 US-Dollar zulegen. Zuvor habe Linde jeweils 30 Cent weniger im Visier. 2022 habe Linde einen bereinigten Gewinn je Aktie von 12,29 Dollar ausgewiesen. Im ersten Quartal habe das Ergebnis um 17 Prozent auf 3,42 Dollar zugelegt.Der Umsatz sei im Jahresvergleich leicht auf knapp 8,2 Milliarden Dollar zurückgegangen. Bereinigt um Währungseffekte hätten die Erlöse um drei Prozent zugelegt. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 1,5 Milliarden Dollar geblieben, nach knapp 1,2 Milliarden Dollar im Vorjahr. Linde habe sich als bis dahin wertvollste Konzern im DAX erst jüngst von der Frankfurter Börse zurückgezogen. Jetzt habe das Unternehmen die New York Stock Exchange als Hauptbörse. Dies sei eine Folge der Übernahme des US-Konzerns Praxair. Der Rückzug aus Frankfurt sei eine herbe Niederlage für den deutschen Finanzmarkt.Für das zweite Quartal gehe Linde von einem bereinigten Gewinn je Aktie von 3,40 bis 3,50 Dollar aus. Das wäre ein Plus von 10 bis 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat Martin Evans, Analyst von HSBC, sie in einer Studie vom 08.05.2023 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 380,00 auf 416,00 USD angehoben. Nach Ansicht des Analysten hätten die Preis- und Produktivitätsinitiativen des Unternehmens nach einem starken ersten Quartal die allgemeine Ertragsdynamik unterstützt.Des Weiteren profitiere Linde von seiner starken Preisfestsetzungsmacht, die es ermögliche, die höheren Kosten entsprechend weiterzureichen. Zumal Linde global breit aufgestellt sei, würden sich die vor allem in Europa spürbaren Kriegsfolgen (Kaufkraftverlust, höhere Kosteninflation und Konjunkturabkühlung) besser abfedern lassen. Aus der bisher schon recht ambitionierten Bewertung lässt sich allerdings kein weiteres Kurspotenzial mehr ableiten, weshalb Alber seine Empfehlung geändert habe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?