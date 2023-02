Kursziel

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 340,00 USD Buy Berenberg Sebastian Bray 19.01.2023 280,00 EUR Reduce Baader Bank Markus Mayer 19.01.2023 375,00 USD Buy UBS Geoff Haire 12.01.2023 402,00 USD Buy Citigroup P.J. Juvekar 15.12.2022 375,00 USD Hold HSBC Martin Evans 15.11.2022

Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

299,90 EUR -0,03% (06.02.2023, 08:09)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

302,70 EUR -0,62% (03.02.2023)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab.



Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (06.02.2023/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor der Bekanntgabe der Zahlen zu? 402,00 USD oder 280,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 07.02.2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 vorlegen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Linde-Aktie anbetrifft, hat P.J. Juvekar, Analyst der Citigroup, sie in einer Studie vom 15.12.2022 weiterhin mit dem Rating "buy" bewertet. Das Kursziel wurde von 322,00 auf 402,00 USD angehoben. Der Analyst habe gesagt, dass es zwar eine Tendenz gebe, wieder in zyklische Chemietitel zu investieren, nachdem sie 2022 zurückgeblieben seien, aber er habe beschlossen, bis 2023 "defensiv zu bleiben". Er sei der Ansicht, dass die Auswirkungen höherer Zinsen und die Ungewissheit über die Wiedereröffnung Chinas die Branche weiterhin beeinträchtigen würden. "Eine schnellere Erholung in China würde uns in Richtung zyklischer Werte treiben", so Juvekar. Er empfehle, sich auf defensive Titel zu konzentrieren und glaube, dass es zu früh sei, in Rohstoffe einzusteigen.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der Baader Bank. Analyst Markus Mayer hat den Titel am 19.01.2023 weiterhin mit "reduce" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 280,00 Euro belassen. Die Entscheidung zum Rückzug aus dem DAX könnte zu einem kurzfristigen Überhang an Aktien führen, so Mayer. Seine vorsichtige Einschätzung basiere aber nicht darauf, sondern vielmehr auf seiner Sorge, dass negative spätzyklische Effekte weder in den Marktschätzungen noch in der Bewertung von Linde berücksichtigt seien. Unter den Industriegase-Anbietern bevorzuge er Air Liquide.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?