Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Linde-Aktie Rating

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 265,00 EUR Reduce Baader Bank Markus Mayer 25.10.2022 - Outperform Credit Suisse John Roberts 25.10.2022 370,00 EUR Buy Société Générale Peter Clark 17.10.2022 320,00 EUR Buy UBS Andrew Stott 14.10.2022 338,00 USD Buy Goldman Sachs Duffy Fischer 13.10.2022 322,00 USD Buy Citigroup P.J. Juvekar 04.10.2022 350,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 12.09.2022 281,00 Euro Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 07.09.2022 349,00 EUR Buy Stifel Andreas Heine 09.08.2022



Börsenplätze Linde-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Linde-Aktie:

286,75 EUR -0,73% (26.10.2022, 08:13)



XETRA-Aktienkurs Linde-Aktie:

286,65 EUR -3,45% (25.10.2022)



ISIN Linde-Aktie:

IE00BZ12WP82



WKN Linde-Aktie:

A2DSYC



Ticker-Symbol Linde-Aktie:

LIN



Kurzprofil Linde plc:



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab. Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (26.10.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) vor der Bekanntgabe der Zahlen zu? 370,00 oder 265,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc wird am 27.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 25. Oktober zu entnehmen ist, wende der DAX-Konzern dem Börsenplatz Frankfurt den Rücken zu. Damit müsste das Unternehmen dann auch seinen Platz im deutschen Leitindex räumen und Frankfurt würde seinen wertvollsten börsennotierten Konzern verlieren. So führe Linde plc den DAX mit einer Marktkapitalisierung von mehr als 140 Milliarden Euro an.Der Verwaltungsrat habe entschieden, den Aktionären den Rückzug von der Frankfurter Börse vorzuschlagen. Anschließend solle der Konzern in Linde umgetauft werden. Aktionäre von Linde plc sollten für je eine Aktie ein Papier des neuen Unternehmens erhalten, das an der New Yorker Börse notiert würden.Ein Delisting in Frankfurt habe keine Auswirkungen auf die Konzernorganisation, Mitarbeiter, Kunden oder Engagement in den Regionen, in denen Linde plc tätig sei, so Unternehmenschef Sanjiv Lamba. Dazu zähle auch Deutschland, das ein wichtiger Markt für Linde bleiben werde. Der Weggang von der Frankfurter Börse reduziere lediglich die Anzahl der Börsenplätze, an denen die Linde-Aktie gehandelt werde.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der Baader Bank. Analyst Markus Mayer hat den Titel am 25.10.2022 weiterhin mit "reduce" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 265,00 Euro belassen. Ein Delisting der Linde-Aktie von der Frankfurter Börse könnte den Wert kurzfristig belasten, so Mayer. Der Industriegasekonzern habe seinen Aktionären eine Reorganisation vorgeschlagen, die einen entsprechenden Schritt einschließe.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?