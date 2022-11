Kursziel

Linde-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 340,00 Euro Buy Berenberg Sebastian Bray 02.11.2022 350,00 EUR Buy UBS Geoff Haire 01.11.2022 355,00 EUR Buy Deutsche Bank Tim Jones 31.10.2022 305,00 Euro Halten Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 28.10.2022 363,00 EUR Kaufen DZ BANK Peter Spengler 28.10.2022 360,00 USD Outperform Credit Suisse John Roberts 27.10.2022 265,00 EUR Reduce Baader Bank Markus Mayer 27.10.2022



309,60 EUR +1,52% (04.11.2022)



308,55 EUR +1,63% (04.11.2022)



IE00BZ12WP82



A2DSYC



LIN



Die Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN), ein weltweit führender Technologiekonzern, produziert Industriegase, die anschließend in verschiedenen Bereichen wie dem Energiesektor, der Stahlproduktion, der Chemieverarbeitung, dem Umweltschutz oder medizinischen Therapien zum Einsatz kommen. Darüber hinaus umfassen die weiteren Unternehmensaktivitäten Planung und Bau von Industrieanlagen für verfahrenstechnische Projekte sowie die Herstellung von Anlagenkomponenten. Dienstleistungen wie Ingenieurberatung, Projektmanagement, Personalschulung und Kundendienst runden das Portfolio ab.



Die Strategie der Linde Group ist dabei auf ertragsorientiertes und nachhaltiges Wachstum ausgerichtet. Im Oktober 2018 entstand der heutige Konzern Linde plc durch die Fusion der deutschen Linde AG mit deren amerikanischem Konkurrenten Praxair Inc. (07.11.2022/ac/a/d)







München (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie von Linde plc (ISIN: IE00BZ12WP82, WKN: A2DSYC, Ticker-Symbol: LIN) nach der Bekanntgabe der Zahlen zu? 363,00 oder 265,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Linde-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Der Industriegase-Hersteller und Anlagenbauer Linde plc hat am 27.10.2022 die Zahlen für das dritte Quartal 2022 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 27. Oktober zu entnehmen ist, lege der weltweit größte Industriegase-Konzern nach einem Gewinnplus im dritten Quartal die Latte für den Jahresgewinn erneut höher. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie solle 2022 auf 11,93 bis 12,03 US-Dollar zulegen. Das sei ein Anstieg im Jahresvergleich um bis zu 13 Prozent. Zuletzt sei das Unternehmen von 11,73 bis 11,93 Dollar ausgegangen, nach 10,69 Dollar im Jahr 2021.Im vierten Quartal solle der bereinigte Gewinn je Aktie auf 2,80 bis 2,90 Dollar zulegen. Das wären bis zu fünf Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Dabei rechne Linde mit negativen Währungseffekten aufgrund des starken Dollar.Im dritten Quartal habe sich der bereinigte Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 14 Prozent auf 3,10 Dollar erhöht. Das sei deutlich mehr gewesen als von Experten erwartet. Der Umsatz sei dank höherer Preise und Volumen um 15 Prozent auf knapp 8,8 Milliarden Dollar geklettert. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 1,273 Milliarden Dollar geblieben, nach 979 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.Die niedrigste Kursprognose für die Linde-Aktie kommt von der Baader Bank. Analyst Markus Mayer hat den Titel am 27.10.2022 weiterhin mit "reduce" eingestuft. Das Kursziel wurde bei 265,00 Euro belassen. Der Gasekonzern habe die Erwartungen übertroffen und der Jahresausblick liege leicht über der Konsensschätzung, so Mayer. Während die Geschäfte in Asien und Amerika noch gut liefen, habe sich die Lage in Europa verschlechtert, was seine Sorgen mit Blick auf das Geschäft von Linde untermauere.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Linde-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Linde-Aktie auf einen Blick: