Der ehemalige Netflix (ISIN: US64110L1061, WKN 552484, Ticker-Symbol: NFC, NASDAQ-Symbol: NFLX)-Marketing-Chef Kelly Bennett solle neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats beim Online-Modehändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) (+1,9%) werden. Der 51-Jährige solle nach der Hauptversammlung am 24. Mai Cristina Stenbeck ablösen, die ihr Amt nach vier Jahren niederlege.



Im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) habe die thyssenkrupp-Aktie (ISIN: DE0007500001, WKN: 750000, Ticker-Symbol: TKA, NASDAQ OTC-Symbol: TYEKF) (+5,3%) wegen der erneut aufkommenden Fantasie rund um die Marinesparte deutlich zulegen können. Der Bieterprozess für die Sparte dürfte bald, möglicherweise noch in dieser Woche, beginnen.



Das US-Goldminen-Unternehmen Newmont Mining (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) (-2,3%) habe sein Übernahmeangebot für die australische Newcrest Mining (ISIN: AU000000NCM7, WKN: 873365, Ticker-Symbol: NMA, ASX-Symbol: NCM) auf USD 19,5 Mrd. erhöht. Durch die Riesenübernahme entstehe der mit weitem Abstand weltgrößte Goldproduzent, der in etwa doppelt so viel Unzen fördere als die Nummer 2, die kanadische Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD). (12.04.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Probleme mit den Lieferketten bremsen Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, NASDAQ OTC-Symbol: EADSF) (-0,16%) auch in diesem Jahr: Der europäische Flugzeugbauer lieferte im ersten Quartal 127 Maschinen an Kunden aus, wobei dies rund 11% weniger als ein Jahr zuvor ist, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei habe Airbus eigentlich die Auslieferungen auf bis zu 140 erhöhen wollen, um die steigende Nachfrage zu bewältigen.